Japão desenvolve robô em formato de cobra para ajudar em operações de busca e resgate

Uma equipe de pesquisa disse que desenvolveu um robô em formato de cobra que pode passar por cima de destroços e entulhos ao lançar um jato de ar para erguer sua extremidade dianteira do chão.

Esse é o primeiro robô em formato de cobra no mundo que pode se mover com sua extremidade dianteira afastada do solo, de acordo com a equipe, que inclui membros da Universidade de Tohoku, em Sendai (Miyagi).

A região Tohoku foi devastada pelo terremoto e tsunami de 11 de março de 2011.

O robô vai fornecer recursos importantes durante as operações de busca de resgate, visto que ele pode entrar em construções que desmoronaram e procurar por pessoas que estão presas nos escombros com uma câmera instalada em sua extremidade frontal, segundo a equipe de pesquisa.

Após trabalhar para melhorar a durabilidade, a equipe planeja colocar o robô em uso prático em 3 anos.

Com 8 metros de comprimento e 3kg o robô feito de plástico é coberto com pequenas cerdas que vibram, permitindo a ele se movimentar para frente a um ritmo de 10 centímetros por segundo.

O robô já estava em uso em uma pesquisa realizada em Fukushima Daiichi, o local do desastre nuclear de 2011. Contudo, alguns problemas que ocorreram foram ficar preso em obstáculos e ter as imagens de sua câmera obstruídas. Melhorias foram realizadas pela equipe.

Com a cabeça do robô se movimentando como a de uma cobra, as avaliações da situação pela câmera se tornaram muito mais fáceis e as mudanças de direção muito mais rápidas, de acordo com os pesquisadores.

