Facebook criou inteligência artificial para impedir postagens problemáticas

Após os seguidos ataques terroristas na Inglaterra, as redes sociais receberam muitas críticas, principalmente o Facebook. O fato de as redes sociais permitirem a criação de postagens com conteúdo agressivo e a troca de mensagens livremente foi muito criticada, principalmente pela primeira-ministra Theresa May.

Pensando em solucionar o problema (ou pelo menos parte dele), o Facebook anunciou a introdução de uma inteligência artificial (AI) como medida preventiva no dia 15 de junho.

Especificamente, a AI determina vídeos e fotos de suspeitos de terrorismo através de tecnologia de reconhecimento de imagens, e não permite a publicação de postagens com conteúdo terrorista e problemático através de uma tecnologia que distingue conteúdos de cunho terrorista e outros.

Além disso, o Facebook preparou uma equipe de 150 especialistas de 30 línguas distintas para monitorar as publicações.

Com o objetivo de impedir a propagação de imagens impróprias e outros tipos de atos criminosos, o Facebook pretende aumentar a equipe de monitoramento para 7500 especialistas. Contudo, a empresa deixou claro que, na realidade, é extremamente complicado monitorar rigorosamente os 2 bilhões de usuários e suas publicações.

