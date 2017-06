Conheça o Xperia Touch e transforme sua parede ou mesa em um smartphone

O Xperia Touch é um dispositivo inteligente da Sony que projeta uma tela em diversas superfícies e oferece uma nova forma de comunicação a partir do processamento intuitivo.

Diferente dos projetores convencionais, o aparelho projeta uma tela em paredes e mesas, e toda sua operação é realizada com o toque do usuário. Além disso, com a instalação do Android OS, é possível se divertir com os aplicativos do Google Play.

Ou seja, o dispositivo oferece a experiência de jogar games em cima da mesa, assistir a vídeos ou visualizar imagens na tela projetada na parede ou fazer uma conferência em vídeo.

O projetor é portátil graças à tecnologia do pequeno motor à laser, do dispositivo de display SXRD de cristal líquido reflexivo e da lente de foco curto da Sony.

Smart Screen nas paredes e mesas

Esta pequena máquina conseguiu tornar realidade essa experiência de forma confortável e sem atrasos, pois consegue reconhecer a área tocada na tela projetada nas paredes e mesas através da detecção em tempo real em 60 frames por segundo pelos sensores de imagens e luz infravermelha instaladas dentro do dispositivo.

Além disso, como o aparelho possui suporte para até 10 “multi-toques”, é possível realizar múltiplas tarefas ao mesmo tempo.

Uma pequena observação é que a tela projetada poderá ser tátil apenas se a tela for projetada em 23 polegadas (o máximo é 80).

Fora isso, o aparelho possui sensores de movimento instalados. Quando alguém se aproxima a cerca de 2 metros do Xperia Touch, a tela é exibida automaticamente.

Diversos aplicativos da Google Play possuem suporte para o Xperia Touch

É possível realizar o download dos aplicativos a partir do Google Play exatamente igual ao smartphone ou tablet. Clique aqui para ver os aplicativos do Google Play!

“Hi Xperia” – Controlador por voz

Ao chamar o Xperia Touch pelo comando “Hi Xperia”, o reconhecimento de voz é iniciado. Além de o usuário conseguir pesquisas informações, conferir a previsão do tempo, criar um cronograma, reproduzir músicas, iniciar aplicativos e muitos outros.

O Xperia Touch também possui suporte para pesquisas por voz nos aplicativos do Google.

Onde comprar?

É possível realizar o pedido do aparelho neste link. O preço do aparelho é de ¥149,880 + impostos, mas é possível parcelar o Xperia Touch em 24 vezes.

As Sony Stores estão realizando demonstrações do aparelho em suas lojas físicas. Clique aqui e veja as lojas!

Especificações técnicas

23 a 80 polegadas de tamanho de projeção

Resolução de 1366 x 768 pixels

Brilho de 100 lúmens

Contraste de 4000*1

3 GB de RAM (LPDDR3)

32 GB de memória para o armazenamento interno

Entrada para cartão micro

Câmera principal de 13 megapixels

Controle por toque usando sensor infravermelho, multitoque com 10 pontos Alto-falantes estéreos bidirecionais

Sensores: microfone, acelerômetro, bússola digital, GPS, giroscópio, luz ambiente, barômetro, temperatura, umidade, detecção de pessoas

Wi-Fi 11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 e NFC

Conectores USB Type-C e HDMI

Dimensões de 134 x 143 x 69 milímetros e peso de 932 gramas

Bateria com duração de uma hora em reprodução contínua de vídeo, aproximadamente (alimentação USB de 15 V)

Android Nougat como sistema operacional

Fonte: Sony Mobile e Tudocelular Imagens: Sony Mobile