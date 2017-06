Confira os destaques da Apple no WWDC 2017

Uma vez ao ano, milhares de desenvolvedores vão a San Jose, na Califórnia, para presenciar as novidades da Apple.

Segundo informações vazadas, esta WWDC (Worldwide Developers Conference) focará ainda mais no lançamento de hardwares. Muitos dos principais produtos serão atualizados. Além disso, especula-se que um controlador de voz da Siri seja lançado para competir com o Amazon Echo. A maioria das especulações e rumores do evento é relacionada a devices.

Hardware

Não é sempre que hardwares são apresentados na WWDC, mas acredita-se que neste ano muitos devices sejam anunciados.

Siri Speaker: Especula-se que a Apple está desenvolvendo secretamente uma versão própria do Amazon Echo/Google Home. Prevê-se também uma grande mudança na demanda da Siri, que vem trabalhando como assistente inteligente por vários anos. Através dos aplicativos iOS 10 Home e Home Kit, a empresa estava mostrando interesse no desenvolvimento de casas conectadas, mas é necessário um hardware que agrega todas as funcionalidades para controlar esse mercado.

No momento atual, o Apple TV é o mais próximo que a empresa possui com um hub de controle dentro da casa. Entretanto, embora este sistema tenha incorporado funcionalidades de integração de voz, é difícil dizer que este é um substituto ideal de hubs de controle por voz que sempre esperam ordens por comandos de voz como o Echo e o Home.

Segundo algumas especulações, ao contrário do Echo ou Home, há a possibilidade de o aparelho possuir um sistema de sons “surround virtual”, já que a Apple provavelmente está preocupada com a qualidade do som. Além disso, espera-se que a Apple prepare uma grande e importante atualização na Siri.

iPad Pro 10.5: Um outro rumor que está circulando na Internet é a adição de um novo tamanho de tela para a linha do iPad após a recente revisão da linha de produtos. A Apple ainda continua firme em sua posição de rivalidade contra o modelo “2 em 1” do Surface da Microsoft. O Surface é um tablet que vira notebook e está se destacando no mercado de tablets.

Sucessores do Macbook Pro e Air: Como a última grande atualização do Macbook ocorreu há exatamente 1 ano, a maioria dos updgrades será pequena. As especulações indicam que o processador Kaby Lake da Intel será a opção mais recente para aumentar a velocidade e a vida útil da bateria. Prevê-se que a mesma mudança será feita no MacBook Air.

Software

Muitos softwares (aplicativos) são alvos de mudanças. Todo o sistema operacional da Apple receberá updates significativos. Contudo, não foram publicadas muitas informações sobre o assunto.

iOS 11: O próximo iOS será o foco principal das apresentações da Apple. O iPhone 8 de comemoração aos 10 anos do iPhone não será lançado até o outono, mas poderemos entender suas novas funções a partir do iOS 11. Contudo, mesmo assim algumas informações foram vazadas.

Como o esperado, novas funções serão adicionadas na Siri. A inteligência artificial (AI) da Apple deve ser o centro das atenções na WWDC. Fora isso, junto ao lançamento do novo iPad Pro, ocorrerá um update de nível profissional no poderoso suporte para o Apple Pencil e login de múltiplos usuários.

macOS/watchOS/tvOS: Estes três sistemas operacionais também provavelmente sofrerão uma grande mudança, mas não foram publicadas informações até agora. Espera-se que o watchOS e o tvOS sofram as mudanças mais dramáticas.

O WWDC é o maior evento de apresentação de novidades da Apple. Neste ano, o evento ocorrerá entre os dias 5/Jun (horário local) e 9/Jun, em San Jose.

Fonte: Techcrunch