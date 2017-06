Cientistas inventam tatuagem que monitora as condições de saúde

O aumento da conscientização da saúde e dietas, avanço das tecnologias de dispositivos médicos, propagação do uso de smartphones e outros reuniram uma grande expectativa em dispositivos “wearable” (vestíveis), principalmente nas áreas de saúde e fitness.

Atualmente, existem muitos dispositivos em formatos de pulseiras e outros acessórios que registram automaticamente a frequência cardíaca, número de passos, pressão arterial, calorias gastas e outros.

A grande vantagem desses aparelhos é justamente poder calcular quantitativamente as condições de saúde. A escala do mercado desse tipo de tecnologia atualmente é de US$53.1 bilhões em todo o mundo (aproximadamente ¥589,5 bilhões), e tem uma taxa de crescimento anual equivalente a 18%. Estima-se que esse número duplique até 2021 (dados do Markets and Markets).

Tatuagem que muda de cor de acordo com as mudanças do líquido intersticial

O Instituto Tecnológico de Massachussetts (MIT) e a faculdade de medicina da Universidade de Harvard, no projeto de pesquisa conjunta “Dermal Abyss”, obtiveram sucesso na experimentação do “wearable supremo”, que reúne os estudos mais recentes de biotecnologia e as técnicas de tatuagens.

O projeto desenvolveu um sistema que utiliza de tatuagem profissional para introduzir sensores biológicos que mudam de cor conforme as mudanças do líquido intersticial, que preenche o espaço entre as células e os vasos sanguíneos, e transforma essa mudança de cores em barômetros das condições de saúde.

Este projeto visa o estudo de alguns tipos de sensores biológicos: sensores de pH, os quais mudam do roxo para o rosa, sensores de glicose no sangue, que mudam do azul para o marrom, sensores de valores de sódio, que mudam a intensidade da fluorescência e outros.

Um ótimo tratamento para diabéticos

Por exemplo, convencionalmente, quando pacientes com diabetes vão medir a glicose no sangue, precisava-se coletar o sangue do paciente para a análise. Contudo, é possível saber claramente esse nível apenas ao observar a tatuagem e decidir a administração da quantidade necessária de insulina.

Da mesma maneira, será possível determinar casos de desidratação em níveis iniciais a partir da intensidade da fluorescência, e descobrir as condições de saúde gerais dependendo da mudança das cores dos valores do pH.

Ainda não há planos de testes extraordinários e da comercialização do “Dermal Abyss” no momento atual, mas todo o estudo foi catalogado, mas servirá de base para estudos futuros em todo o mundo.

Fonte: Newsweek Japan