Toyota investe no desenvolvimento de um carro que voa

O “Sora Tobu Kuruma” (carro que voa nos céus) é um projeto voluntário de engenheiros da Toyota que visa a construção de um carro voador com 8 hélices, parecido com um drone. Atualmente, a Toyota e 15 empresas da franquia estão auxiliando no desenvolvimento do projeto, e a Toyota pretende investir ¥42.5 milhões dentro de 3 anos.

Os engenheiros estavam arrecadando dinheiro através de financiamento colaborativo (crowdfunding), mas como a própria Toyota irá investir no projeto, o problema financeiro deixou de existir. O projeto visa a construção de uma máquina tripulada até janeiro de 2019 e deseja que a tocha olímpica das Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio seja acesa pelo carro que voa.

Em relação aos desenvolvimento de carros voadores, empresas americanas e europeias estão investindo na construção visando o desenvolvimento dos transportes da próxima geração.

Fonte: NHK News