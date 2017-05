Review do Galaxy S8, o mais novo smartphone da Samsung

Anunciado no dia 26 de fevereiro no Mobile World Congress 2017, o Galaxy S8 já está sendo vendido em várias partes do mundo, inclusive nos EUA e no Brasil. Infelizmente, ainda não há data estabelecida no Japão. Contudo, o modelo apresenta novas implementações como uma tela maior e de maior resolução, um design melhorado e funcionalidades próximas a um computador, embora o preço seja um pouco caro (cerca de ¥78.000).

O lançamento do S8 foi considerada uma grande evolução para os smartphones. Não apenas a tela, mas até a facilidade aumentou. O modelo “S8+” (aproximadamente ¥95.000) possui um tamanho bem maior que o S8 e a parte frontal é praticamente apenas composta de tela touch. O S8 passou por uma remodelagem em seu design. Em suas extremidades superiores e inferiores, displays EL orgânicos (OLED) foram embutidos no lugar da antiga parte metálica.

Contudo, os problemas de superaquecimento da Samsung ainda estão frescos na memória. Além disso, o assistente de voz, o Bixby parece não ter nem a versão em inglês ainda.

O aparelho contém alguns problemas, mas vale a pena conferir o que foi mudado!

Funcionalidades melhoradas

A Samsung deu mais um passo na tecnologia de tela. Agora, o display está encurvado nas duas extremidades. Diferente do S7 que possuía uma tela muita escorregadia, o S8 foi melhorado nesse aspecto devido a sua simetria. Agora ficou muito mais fácil de utilizar o aparelho apenas com uma mão.

Houve também uma mudança um pouco complicada. O botão Home agora não é mais físico e está programado na tela. E como o sensor de impressão digital foi movido para o lado da câmera traseira, ficou mais fácil para a câmera ficar suja com as impressões digitais do usuário. O novo modelo também possui autenticação por íris e por rosto, mas demora um pouco de tempo para o sistema ser iniciado.

Mesmo com uma tela maior que consome mais energia, a Samsung melhorou a capacidade da bateria. Enquanto o S7 consegue ficar ligado apenas 7 a 8 horas, o S8 consegue ficar até 10 horas.

A usabilidade do S8 também foi incrementada. Agora o smartphone consegue se transformar em um computador desktop. A funcionalidade “Samsung Desktop Experience” permite que o S8 seja ligada a monitores, teclados e mouse e possui algumas funcionalidades parecidas com o Windows, como o menu e a organização de pastas.

Para utilizar esse modo, é preciso comprar o DeX Station, uma armação com terminais USB e HDMI de aproximadamente ¥17.000. Em alguns momentos, ocorrem alguns fenômenos estranhos, mas na maioria do tempo a experiência é estável. Como é possível acessar todos os apps, às vezes o smartphone funciona melhor que alguns notebooks com Windows.

Alguns aplicativos como o “Office” do Windows e o Lightroom da Adobe foram otimizados para ficarem em modo desktop, mas a maioria dos apps ficam na vertical quando estão no DeX.

O motivo de dúvidas e expectativas na compra

O S8 custa aproximadamente $50 dólares (cerca de ¥6.000) a mais do que o S7 e a câmera traseira evoluiu pouco, embora esteja à frente de muitos smartphones.

Contudo, o Samsung S8 parece ser um produtos incompleto. O assistente de voz Bixby, que parece ser mais inteligente do que a Siri da Apple, ainda não está totalmente completo. Segundo o site da Samsung, o suporte para idiomas começará com o coreano, inglês e chinês e, futuramente, há a possibilidade de expansão para outras línguas.

A Samsung também não deixou claro quais foram as melhorias na bateria em relação aos problemas de superaquecimento e até incêndios. E relatou que implementou novos sistemas de segurança, mas será difícil a empresa recuperar a confiança dos usuários.

Contudo, as pré-vendas do aparelho foram ótimas e a popularidade da Samsung continua alta. O S8 continua com o sistema de SD card para expandir o armazenamento e possui um preço mais barato do que o iPhone da Apple. Além disso, também possui o “Samsung Pay”, que é compatível com diversos leitores de cartões magnéticos antigos, e pode ser conectado com o óculos de realidade virtual da empresa, o Gear.

Um dos motivos da popularidade do S8 é seu design. Na realidade, não é a Apple que lidera o mercado de inovação nos designs, mas sim a Samsung. O S8 é um reflexo disso.

Para os amantes de Android, os produtos da Samsung continuam uma ótima opção. O S8 também pode ser o ponto de entrada de pessoas que quiserem migrar para o Android, já que possui uma usabilidade melhorada e a Samsung está implementando métodos de transferência de arquivo do iOS para o Android!

Fonte: WSJ