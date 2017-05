Panasonic faz recall de 280.000 baterias de tablets por risco de incêndio

A Panasonic informou na terça-feira que está fazendo o recall de cerca de 280.000 baterias usadas em um de seus modelos de tablet após várias ocorrências de incêndio.

A fabricante de eletrônicos disse que recebeu 16 relatos de que a bateria usada no modelo FZ-G1 pegaram fogo, entre março de 2015 e abril deste ano, incluindo 12 na América do Norte e 1 no Japão. Não houve registro de pessoas feridas.

A empresa determinou que a causa é um curto-circuito causado por uso prolongado em extremas temperaturas e planeja substituir as baterias sem custo ao cliente.

A empresa já sofreu problema similar no passado, fazendo o recall de centenas de milhares de baterias usadas em laptops, assim como aqueles fornecidos à Sony, Toshiba e Fujitsu ao longo dos últimos 3 anos.

Para mais informações sobre o modelo recolhido FZ-G1: askpc.panasonic (em japonês)

Fonte: Japan Times Imagem: TBS News