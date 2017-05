Mega ataque cibernético atinge 150 países

Segundo Rob Wainwright, diretor do Serviço Europeu de Polícia (Europol), durante entrevistas para noticiários ingleses, explicou que o ataque cibernético que começou no fim da semana passada pelo menos 150 países foram afetados e 200 mil casos de danos foram ocasionados. Wainwright também disse que se trata um ataque com uma escala sem precedentes.

Em relação a isso, Wainwright declarou que “o vírus utilizado continua a se espalhar pois, após infectar um computador, ele se espalha automaticamente”. Quando atinge um computador, o vírus bloqueia o acesso aos arquivos dos usuários e pede US$ 300 pelo “resgate”.

O vírus utiliza uma falha de segurança do Windows para infectar os computadores. Wainwright também disse que “quando a maioria das fábricas voltarem a trabalhar no início da semana, os danos podem se intensificarem”.

Wainwright explicou que existem inúmeros criminosos que auxiliaram no ataque. Atualmente, a Europol está investigando junto com a FBI quem são os responsáveis pelo ciberataque.

Renault pausa produção de fábrica gigante

Segundo mídias francesas, nesta segunda-feira (15), a fabricante de automóveis Renault pausou as produções na maior fábrica do país. Em uma entrevista a AFP, um responsável da Renault explicou que “devido ao ataque cibernético, os programas de computares e robôs foram afetados, e todos os funcionários estão muito assustados”, e disse que a empresa está tomando todas as medidas possíveis para reiniciar as produções o quanto antes.

Fonte: NHK News