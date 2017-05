Fotos vazadas do “iPhone 8” e “iPhone7s/7s Plus”

O iPhone 8 pode ser menor do que o esperado! Muito se especulava sobre o iPhone 8, inclusive sobre uma mudança no design. Contudo, imagens sobre a possível estrutura metálica do “iPhone 8”, “iPhone 7s” e iPhone 7s Plus” foram vazadas.

O site chinês Weibo preparou uma notícia sobre a possível estrutura metálica dos novos iPhone. Acima você pode visualizar uma imagem publicada no Twitter pelo /LEAKS. Da esquerda para a direita, estão os “iPhone 7s Plus”, “iPhone 8″ e iPhone 7s”.

A partir dessa imagem, é possível constatar a mudança da posição das câmeras para um alinhamento vertical. Por outro lado, não foi possível confirmar o sensor de impressão digital na parte traseira, como se especulava. Entretanto, como essa não é uma imagem “vazada intencionalemente”, sua veracidade é duvidável. Os dois buracos na traseira das estruturas metálicas foram adquiridas no processo de fabricação, ou seja, podem ser “defeitos de fábrica”.

Debatia-se que o botão Home seria excluído e a tela do iPhone 8 seria um display de 5.8 polegadas sem bordas nas laterais. Além disso, pelas imagens, é possível constatar que o iPhone 8 teria quase o mesmo tamanho do iPhone 7.

O iPhone 7s e 7s Plus teriam os mesmos designs dos modelos atuais do iPhone 7 e 7 Plus. Talvez a maioria das pessoas optem por comprar o novo iPhone 8, mas como se especula que a produção começará depois do início das reservas e os preços possam subir, provavelmente um “updgrade” do modelo convencional seja preparado.

No mês que vem, a Apple realizará o “WWDC 2017”, evento voltado para desenvolvedores. Contudo, é pouco provável que a Apple vá apresentar o iPhone 8, mas espera-se que o iOS 11 seja mostrado ao mundo e mostre novas dicas sobre o iPhone 8.

Fonte: Gizmodo JP