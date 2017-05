Facebook é multado em ¥13.5 bilhões na aquisição do WhatsApp

A União Europeia (UE) aplicou uma multa de ¥13.5 bilhões sobre o Facebook devido a informações incompletas em relação ao WhatsApp, que foi adquirido pela empresa há 3 anos.

Segundo a Comissão Europeia, o Facebook havia explicado que “é impossível as informações pessoais dos usuários do Facebook e WhatsApp serem compartilhadas automaticamente”, durante investigações para a legalização da aquisição da empresa.

Contudo, a Comissão Europeia descobriu que era tecnicamente possível compartilhar informações dos usuários automaticamente. A dúvida sobre a veracidade da explicação do Facebook surgiu quando o WhatsApp havia anunciado no ano passado que parte das informações pessoais estavam sendo compartilhadas com o Facebook.

Devido a isso, a UE aplicou a multa de €110 milhões (¥13.5 bilhões), sendo a maior multa em relação à aquisição de empresa já aplicada, devido ao fato de o Facebook ter cedido informações incompletas.

Entretanto, a Comissão Europeia comentou que não é possível invalidar a aquisição do WhatsApp.

Facebook se defende

Nesta quinta-feira (18), o Facebook admitiu que divulgou informações erradas para a UE. Contudo, esclarece que “a própria comissão afirmou que tais erros não poderiam resultar na invalidação da aquisição do WhatsApp”.

O Facebook afirma que esses erros não foram cometidos intencionalmente.

Fonte: NHK News