Empresas de telefonia irão diminuir o tempo mínimo para desbloqueio do celular

As três grandes empresas de telefonia do Japão colocam um “bloqueio de cartão SIM” nos smartphones para outras empresas não poderem utilizar o aparelho. As empresas exigiam um tempo mínimo de 180 dias (6 meses) desde a compra de aparelhos comercializados desde maio de 2015 para ocorrer o desbloqueio. Contudo, essa medida estava sendo discutida em uma nova lista de regras.

Esta lista de regras foi estipulada pelo Ministério de Assuntos Internos e Comunicações do Japão (MIAC, sigla em inglês). A lista de regras permite o tempo mínimo de 100 dias para o desbloqueio apenas para os aparelhos vendidos a partir de maio de 2017.

Este tempo mínimo para o desbloqueio do aparelho é necessário para impedir o roubo do aparelho. O motivo principal é suprimir os crimes de atraso no pagamento por revendas imediatas na aquisição de aparelhos por parcelamento.

O MIAC realizou uma auditoria sobre a mudança na lista de regras com as empresas de telefonia e estipulou o período de 100 dias para o desbloqueio. Além disso, o MIAC pediu para as empresas permitirem o desbloqueio imediato no caso de compras à vista, já que não há o risco de roubo do smartphone.

Reação das empresas de telefonia

A Docomo já implementou a medida. A au e Softbank ainda não anunciaram as condições de contrato, já que as empresas não estão vendendo modelos novos desde maio deste ano. Como essa lista de regras será aplicada para os modelos novos, as 3 empresas de telefonia poderão adotar exatamente o mesmo sistema de desbloqueio.

O desbloqueio do cartão Sim permite que o cliente adquira planos de outras empresas sem precisar comprar outro aparelho, e também permite a utilização do aparelho no exterior, por exemplo usando cartões SIM pré-pagos econômicos.

