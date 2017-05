Demanda por smartphones no Japão atinge número histórico

O número de smartphones enviados para o Japão no ano fiscal de 2016 (Abr/2016 ~ Mar/2017) foi de 30.13 milhões, sendo o maior número já registrado. Houve um aumento de 3.3% em relação ao ano fiscal anterior. A pesquisa foi publicada nesta quinta-feira (18) pelo Instituto de Pesquisas MM.

O maior número de smartphones foi da Apple: 15.87 milhões de unidades (52.7% do total). Em segundo lugar ficou a Sony Mobile Communications, com uma demanda de 4.57 milhões de unidades (queda de 1.5%). A Sharp ficou em terceiro lugar, com 2.8 milhões de aparelhos (aumento de 0.4%).

O chefe de pesquisas do Instituto MM explicou: “As medidas adotadas pelo Ministérios dos Assuntos Internos e Comunicações não impactaram nas vendas de aparelhos nacionais. Contudo, essas medidas refletiram na venda de aparelhos antigos como o ‘iPhone 5s’ por comerciantes de SIM baratos. ”

A demanda por telefones “flip” também teve uma grande queda.

Fonte: Asahi News