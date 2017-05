Confira os temas apresentados no primeiro dia da conferência da Google

No dia 18 (horário japonês), a Google iniciou o primeiro dia da conferência Google I/O. Este ano, a Google apresentou diversas novidades. Veja um breve resumo nesta matéria.

Android com 20 bilhões de usuários

Logo no início da conferência, o CEO Sundar Pichai subiu no palco e apresentou vários números. O número de usuários ativos mensais do Google Drive é de 800 milhões. O Google Photos agora tem 500 milhões de usuários ativos e 1.2 bilhão de fotos são mandadas (upload) todos os dias.

Contudo, o maior destaque vai para o Android, que ultrapassou a marca de 2 bilhões de usuários.

Inteligência Artificial (AI) em todos os produtos

As inteligências artificiais foram um dos maiores temas da conferência. A Google pretende implementar AIs em todos os produtos da empresa.

Começando pelo Google Lens, uma tecnologia que, através da câmera do smartphone, consegue identificar o que o usuários está vendo.

Google.ai

A Google não deseja apenas desenvolver os próprios produtos. A empresa declarou que irá lançar um sistema chamado Google.ai, que publicará ferramentas e resultados de pesquisas da Google para a comunidade de desenvolvedores.

Segunda geração do processador Tensor

A Google vem desenvolvendo o processador Tensor para aprendizado de máquina. A segunda geração do Cloud TPU da Google consegue ter uma performance de até 180 TFLOPS.

Conversas mais naturais

A Google Assistant foi inicialmente oferecida apenas no Pixel, mas agora 100 milhões de aparelhos Android têm acesso.

A Google Assistant agora consegue conversar de uma forma mais natural e possui novas funcionalidades. Além disso, o Google Assistant também estará disponível para iOS.

Fora isso, a Google também disponibilizou o SDK da Google Assistant. Agora, qualquer aparelho poderá ter acesso às funcionalidades da assistente de voz do Google.

Segunda versão do Google Home

Houve grandes avanços na tecnologia do Google Home. Agora, o Google Home, mesmo não estando ligado, consegue anunciar informações para o usuário. Por exemplo, minutos antes do usuário sair de sua casa para ir trabalhar, o Home avisa a situação do trânsito e etc.

Assim como o Amazon Echo, é possível realizar chamadas pelo Google Home. Além disso, também será possível utilizar o aparelho como um auto-falante Bluetooth, pois ele está compatível com diversos serviços de música.

Android O (nome ainda não definido)

A Google ainda não informou o nome oficial do Android O, mas disponibilizou a versão beta.

Agora o sistema possuirá a função Picture in Picture (funcionalidade que permite que o usuário continue assistindo a um vídeo ou uma chamada por vídeo a partir de uma pequena tela mesmo que abra outros aplicativos), auto-preenchimento de frases e outros.

Optimização do Android

Os aparelhos Android agora serão mais seguros, possuirão uma bateria melhor e darão boot mais rápido. Às vezes é importante que a empresa melhore o modelo antigo do que desenvolva algo completamente novo.

Android GO

A empresa disponibilizará uma versão do Android mais leve para aparelhos extremamente baratos. O sistema é voltado para os países emergentes e outros.

Por último

Como a Google é uma empresa de sistemas de pesquisas, a empresa disponibilizou uma ferramenta de vagas de emprego, o Google for Jobs.

Aparentemente, o objetivo principal da empresa é aumentar ainda mais a presença dentro de nossas vidas.

Fonte: Techcrunch JP