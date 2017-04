Yamato testa carro autônomo de entregas

A Yamato Unrin e a empresa de tecnologia da informação DeNA estão realizando uma experiência prática voltada para a implementação de serviços de entrega com automóveis autônomos. O teste começou na segunda-feira (17) na Zona Estratégica Nacional de Fujisawa, em Kanagawa e continuará até março de 2018. Inicialmente, o teste será realizado com a presença de um motorista.

A empresa planeja implementar automóveis autônomos em algumas rotas a partir do início do próximo ano. A Yamato, com essa medida, visa resolver os problemas de escassez de mão de obra e pedidos de reentrega.

Aproximadamente 12 mil pessoas de algumas regiões de Fujisawa estão participando desta experiência da Yamato. Essas pessoas fazem pedidos por computadores ou smartphones com um intervalo de 10 minutos. Além disso, é possível escolher qualquer endereço de entrega desde que esteja dentro da área permitida, ou seja, os clientes podem escolher ruas, konbinis e outros como locais de entrega. Existem caixas de armazenamento para os próprios clientes retirarem as encomendas.

O diretor operacional Nakajima Hiroshi da DeNA comentou em uma coletiva de imprensa: “Para resolver a escassez de mão de obra e as necessidades de diversificação, desejamos elevar a implementação de carros autônomos e inteligências artificiais em novos serviços até o estágio final”.

Fonte: Sankei News Imagens: Sankei e CNET