Polícia japonesa permite o teste de carros que dirigem sozinhos em vias públicas

A Agência Nacional de Polícia (ANP) publicou na quinta-feira (13) uma lista de regras que se aplicam à realização de testes com carros de direção autônoma em vias públicas. As regulamentações entrarão em vigor oficialmente até o final de maio, aguardando feedback do público.

Essa é a primeira vez que a ANP deu luz verde para o uso de tais veículos em vias públicas.

Uma vez que as regras forem endorsadas oficialmente, empresas e institutos de pesquisa poderão testar seus carros em reais situações de tráfego.

A empresa deve atender a 3 condições para receber permissão da ANP: a tecnologia já ter sido testada em uma faixa; o veículo de teste deve estar equipado com um sistema de telecomunicação; e as condições de direção durante o teste devem ser monitoradas remotamente com o mesmo grau de precisão de uma pessoa sentada no banco do motorista.

Se os testes levarem à aplicação prática dos carros, isso poderia ajudar a abrandar a escassez de motoristas para serviços de transporte no Japão e oferecer meios alternativos de transporte em áreas despovoadas.

Fonte: Nikkei Imagem: Reuters, Engadget