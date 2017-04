iPhone 8: Rumores sobre o novo design

Segundo o site japonês Mac Otakara Kantei-dan, o iPhone 8 passou pelos testes de verificação por engenheiros, e agora passará pelos testes de avaliação do design.

No estágio atual, o iPhone 8 terá uma estrutura de vidro recoberta por uma camada de aço inoxidável. Essa camada inoxidável, aparentemente, é a mesma utilizada no modelo Stainless steel model do Apple Watch, que possui uma ótima textura.

Contudo, o home button aparentemente sumirá da tela frontal do aparelho, como já era especulado. Assim, o principal ponto a ser discutido é para onde o Touch ID será movido. Anteriormente, os rumores indicavam que seria integrado com a parte inferior do vidro frontal, contudo, segundo o site Mac Otakara Kantei-dan, ainda nada foi decidido.

Por outro lado, o site Mac Rumors citou um relatório de um analista que indicava a possibilidade de adiamento do início das vendas do iPhone 8 devido às discussões sobre a mudança do Touch ID.

Também não de se descartar a possibilidade dos desenvolvedores abolirem o Touch ID para a data de venda não ser adiada. Contudo, o Touch ID cumpre o importante papel de autenticação na hora do pagamento com Apple Pay, então não deve sumir tão cedo. Fora isso, através do “sistema de detecção #D”, a verificação biométrica pode se tornar realidade.

Porém, os dois maiores problemas com o Touch ID são movê-lo para a parte traseira ou embuti-lo abaixo do display.

Fonte: Gizmodo Japan