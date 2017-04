Hospitais no Japão testam sistema de tradução automática em consultas

A partir deste ano fiscal, cerca de 20 hospitais em todo o país começaram a testar um sistema de tradução automática usado exclusivamente em contextos médicos, como parte dos esforços em ajudar (turistas) estrangeiros que passam por instituições médicas no país, divulgou a reportagem do Yomiuri.

O teste será conduzido em instalações médicas incluindo a Universidade do Hospital de Tóquio, o Hospital Memorial Mitsui, também na capital, e o Centro Médico Geral de Rinku, em Osaka, com esperanças de colocar o sistema em uso prático em algum momento antes da abertura dos Jogos Olímpicos de 2020, quando um grande número de visitantes do exterior é esperado.

A Universidade do Hospital de Tóquio, o Instituto Nacional de Informação e Comunicações de Tecnologia e a Fujitsu Ltd desenvolveram em conjunto um tablet que traduz a comunicação falada entre pacientes e médicos, do japonês para o inglês ou chinês, ou vice-versa.

Cerca de 1 milhão de exemplos de tradução de conversas relacionadas a viagens, assim como 200.000 exemplos de contextos médicos estão registrados em um servidor em um hospital que está conectado ao tablet. A inteligência artificial (IA) selecionará os exemplos mais apropriados a partir dos dados.

Um teste foi conduzido no ano fiscal passado em 6 hospitais nas províncias de Tóquio e Osaka usando um sistema de tradução do japonês para o inglês. Neste ano fiscal, o sistema será testado em 20 hospitais nas províncias de Aichi, Kagoshima e outras.

De acordo com uma pesquisa realizada pelo governo em 2013 cobrindo 766 hospitais a nível nacional, somente 35% disseram que estavam preparados para fornecer intérpretes para pacientes estrangeiros, incluindo serviços do tipo oferecidos por telefone.

Fonte: Yomiuri Imagem: Yomiuri, Bank Image