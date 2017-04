Google cria ferramenta que transforma esboços em desenhos profissionais

Desenhar não é para todos! Entretanto, o AutoDraw do Google disponibiliza uma brilhante experiência! Utilizando algoritmos de aprendizado de máquina (machine learning), o programa transforma esboços em desenhos realizados por profissionais. Os desenhos foram realizados por uma equipe de designers, e mostram um ótimo gosto artístico.

O AutoDraw pode ser utilizado facilmente, tanto no smartphone quanto no computador. Ao desenhar uma pizza, um cachorro ou até um bolo de aniversário a sua maneira, o programa interpreta o que o usuário quis desenhar. Depois disso, o programa compara as linhas deformadas com desenhos no banco de dados e mostra uma lista de desenhos com conversão virtual que batem com a imagem.

Caso o usuário clicar no desenho de sua preferência, o AutoDraw troca o desenho amador por uma versão levemente melhorada. Para as pessoas que desejam contribuir com o projeto, inscreva-se nele clicando aqui.

Este projeto utiliza a mesma tecnologia do QuickDraw, uma ferramenta de reconhecimento de desenho em que o usuário realiza o desenho sugerido e a inteligência artificial tenta adivinhar o que foi desenhado. Entretanto, o QuickDraw é um tipo de jogo e não permite ao usuário desenhar livremente por quanto tempo desejar. Como o AutoDraw permite ao usuário desenhar o que ele bem quiser, é mais fácil testar o programa do que ler o manual em AutoDraw.

Fonte: Techcrunch JP