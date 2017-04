Facebook Spaces: Realidade Virtual permite encontros com amigos

Quando o Facebook anunciou a aquisição da empresa de realidade virtual (VR) Oculus em 2014, criou-se muita dúvida no mercado. Além da quantia monstruosa de $2 bilhões (¥217.8 bilhões), o rumo que o Facebook queria tomar nesse novo mercado era um mistério.

Nessa época, o CEO Mark Zuckerberg havia falado que “a tecnologia VR irá se transformar em uma rede social nunca antes vista”. Contudo, não se sabia ao certo o que essas palavras significavam.

Entretanto, no dia 18/abr, o Facebook anunciou o aplicativo VR “Facebook Spaces”, que atualmente pode ser baixado na versão BETA.

Rede social para se encontrar com amigos

O primeiro passo é o usuário criar um avatar pessoal. O avatar é gerado automaticamente a partir de uma foto, mas alguns itens são customizáveis, como o cabelo e os olhos.

Depois disso, é possível convidar amigos que estejam inscritos no app para um “chat room”. Mesmo que o usuário decida “fazer uma caminhada” pelo ambiente digital 3D criado pelo app, existem muitas outras funções. É possível realizar desenhos dentro do app, como por exemplo um chapéu, e colocá-lo na cabeça do avatar do amigo.

Além disso, também é possível tirar uma selfie dentro do aplicativo e postar a foto no Facebook. Ademais, o app permite que os usuários coloquem imagens e vídeos em 360º no ambiente criado dentro do bate-papo e transportem seus avatares para esses ambientes personalizados.

Fora isso, também é possível realizar videoconferências dentro do Spaces com o Messenger do Facebook. Durante a ligação, os usuários que estiverem dentro do Spaces verão a imagem do avatar surgir na tela, e quem estiver no Facebook e outros verão a imagem do interlocutor na vida real.

