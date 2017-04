Capinha criada no Japão para crianças viciadas em smartphone

Uma empresa japonesa criou uma capinha a qual previne que as crianças fiquem viciadas no smartphone, além de reduzir acidentes causados ao usá-lo quando estão caminhando ou andando de bicicleta.

A Otomos é uma capinha de proteção controlada remotamente através de um aplicativo. Uma vez instalado, os pais podem estabelecer um limite de horas que o smartphone pode ser usado em um dia. Quando o limite é atingido, o smartphone desliga sozinho.

Uma configuração diferente desliga o smartphone em certos horários, quando a criança for dormir, por exemplo. Outra configuração usa o sensor de movimento dentro do smartphone para desativá-lo quando a crianças está caminhando ou andando de bicicleta.

Se o smartphone detectar um movimento brusco, como por exemplo se a criança que o carrega cair, o aparelho envia automaticamente uma mensagem de texto a um dos pais.

A Otomos é acoplada ao smartphone com um parafuso que pode ser removido somente com uma chave de fenda especial. O produto será disponibilizado pelas lojas de telefones celulares em agosto, com um contrato de 2 anos incluindo a capinha e a tarifa do aplicativo que custará 500 ienes por mês.

“Desenvolvemos o produto após ouvir muitas opiniões e preocupações de pais cujos filhos usam smartphones”, disse Masato Otsu, presidente da Momo Ltd, à agência de notícias Kyodo.

O novo dispositivo no Japão é criado em meio às preocupações dos pais em relação não somente ao impacto na saúde dos filhos, mas também aos perigos em potencial do uso excessivo de smartphones.

Novos gráficos publicados na semana passada pela Agência Nacional de Polícia mostraram que um número recorde de crianças no Japão estava sendo vítima de abuso através do uso da mídia social.

Para mais informações sobre a capinha: Momo (em japonês)

Fonte: Telegraph, Time Vídeo e imagem: YouTube/Otomo