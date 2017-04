Bic Camera aceitará pagamento com moeda virtual

Segundo os responsáveis, a Bic Camera aceitará o pagamento com moeda virtual (bitcoin) em duas lojas de Shinjuku e Chiyoda, ambos bairros de Tóquio, a partir de sexta-feira (7).

A introdução de pagamento por bitcoin é uma medida pouco comum entre as grandes varejistas, porém, além do uso por turistas de países em que a moeda virtual está em amplo desenvolvimento, a empresa espera que os usuários de moedas virtuais aumentem dentro do Japão e está estudando a ampliação para todas as lojas de todo o país.

Em relação às moedas virtuais, a partir da falência de corretores de negócios há 3 anos surgiram novas regulações para limitar os comerciantes que trocam moedas virtuais por moedas reais neste mês. Mesmo com a criação de sistemas de proteção ao consumidor, criou-se muita expectativa na implementação da medida entre as lojas de varejo.

Bitcoin

É uma das moedas virtuais utilizadas em transações pela Internet. Uma das características é a possibilidade de permitir remessas por smartphones com uma baixa taxa de comissão.

Mesmo no Japão, estão aumentando os restaurantes e lojas que estão aceitando a implementação.

Bitcoin é um projeto relativamente novo, em evolução. Por esta razão, seus desenvolvedores recomendam cautela.

Fonte: NHK News