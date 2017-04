Android é o sistema operacional mais utilizado; Windows perdeu a liderança

Na participação do mercado (Market share) de sistemas operacionais (OS, sigla em inglês) de smartphones e computadores, o Android, oferecido como open source pela Google, ultrapassou o Windows da Microsoft e ficou em primeiro lugar pela primeira vez. Isso foi apresentado pela empresa de análise de tráfego na web, Stat Counter.

Um dos fatores que ajudaram a liderança é o fato de a maioria dos smartphones terem o Android como OS, além da queda das vendas absolutas de computadores com Windows. Entretanto, o principal fator é o amplo aumento do uso de smartphones para tráfego online, principalmente em países emergentes com a súbita propagação dos smartphones, incluindo o Brasil.

O Android representa 37,93% da participação do mercado, enquanto o Windows teve uma grande queda e representa 37,91% dos sistemas operacionais no mercado. Embora seja uma ligeiríssima vantagem, “marcou o fim da hegemonia da Microsoft no mercado dos sistemas operacionais que começou em 1980”, segundo Aodhan Cullen, presidente executivo da Stat Counter. A Apple ficou em 3º lugar, com 13,09%.

Há 5 anos, em 2012, a participação do Android limitava-se a meros 2%, enquanto o Windows dominava o mercado, com aproximadamente 80% em suas mãos. À medida que o tempo passou, os smartphones se propagaram rapidamente no mercado, enquanto o mercado de computadores se reduziu, e a diferença da participação do Android e Windows estava diminuindo gradualmente.

Em vários países do Sudeste Asiático, como a China e Índia, e a grande maioria da África, o Android representa a tendência dominante.

Em contrapartida, a participação do Windows entre os OS para computadores continua forte, com aproximadamente 84% do mercado.

Segundo a empresa americana Gartner, entre os meses de outubro e dezembro de 2016, o Android liderou o mercado de smartphones, com 81,7% das vendas globais de smartphones. O Windows se limitou a apenas 0,3%.

Fonte: Sankei News