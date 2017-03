Wikileaks revela documentos da CIA sobre invasão de smartphones e outros

Na terça-feira (7), a Wikileaks, organização que publica vazamentos e informações sigilosas do governo e outros, obteve documentos sigilosos sobre ferramentas de hacking que a CIA (Agência de Inteligência dos Estados Unidos) utilizava para entrar em smartphones e televisões inteligentes. Você pode visualizar a publicação da Wikileaks clicando aqui.

O “Vault 7”, nome da publicação dos vazamentos da CIA, é considerado como o “maior vazamento de informações sigilosas da CIA”. No documento intitulado “Year Zero”, a Weakileaks publicou cerca de 9.000 documentos sigilosos que foram obtidos através do Centro de Cyber Inteligência (CCI) da CIA.

Segundo a organização, a CCI dispunha de mais de 5.000 hackers e desenvolvia ferramentas de ataque “Zero Day” e malwares para extrair informações do iPhone, Android, Microsoft, Samsung TV e outros.

Por exemplo, a ferramenta “Weeping Angels”, que foi construída em conjunto com o MI5 do Reino Unido (Unidade Secreta de Inteligência), secretamente grava as conversas feitas no quarto onde há a televisão e, através de networks, transferia os dados gravados. No documento da Wikileaks, estão explicados os métodos que a ferramenta utilizava.

A maioria das ferramentas de hacking utilizava as brechas nos Sistemas Operacionais (OS) e, segundo a Wikileaks, “essas ferramentas podem controlar os iPhones e smartphones Android, o qual o presidente Trump utiliza para postagens no Twitter”.

As ferramentas também conseguiam decifrar dados de conversas criptografadas no Whatsapp.

O “homem mais procurado do mundo”, Edward Snowden, procurado pela NSA por ter tornado público detalhes sobre vigilância global e outros, analisou os documentos publicados e acredita que os “programas e nomes das organizações são verídicos. Apenas um membro interno poderia saber isso”.

Still working through the publication, but what @Wikileaks has here is genuinely a big deal. Looks authentic. — Edward Snowden (@Snowden) 7 de março de 2017

Fonte: IT Media