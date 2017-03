Robôs trabalham em linhas de produção de cosméticos em Shizuoka

A Shiseido Co informou na quinta-feira (23) que enviou robôs humanoides industriais a linhas de produção de maquiagem a sua fábrica na central do Japão, a primeira empresa de cosméticos do mundo a realizar tal ação.

Com o programa piloto, a Shiseido busca uma nova forma de fabricação que atenda às necessidades da indústria que pode produzir uma ampla variedade de produtos em pequenas quantidades para acompanhar os gostos sempre diversificados dos consumidores, em meio a uma escassez de mão de obra no país.

A gigante dos cosméticos no Japão enviou 10 robôs humanoides a sua fábrica localizada em Kakegawa (Shizuoka). Até agora, dois robôs estão trabalhando com um funcionário humano, em uma base de testes, para montar caixas e acomodar os cosméticos dentro delas.

Com a ajuda de robôs humanoides, um trabalhador humano pode focar na inspeção de defeitos menores como riscos, garantindo assim a qualidade e melhorando a velocidade de produção, disse a empresa.

Fonte: Kyodo News and Culture Imagem: Shiseido Global