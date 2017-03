Nova cor vermelha para os iPhone 7/7 Plus da Apple

A Apple anunciou o modelo “RED Special Edition” para os iPhone7/7 Plus. As reservas começarão a partir das 00h01 do dia 25 de Março de 2017 (sábado), horário japonês.

Esta nova cor estará disponível para os modelos com 128GB e 256GB. Os preços serão a partir de ¥83.800. Ela estará disponível para compras na Apple Store, parte das lojas de comunicação móvel e revendedores.

A série de produtos RED da Apple surgiu há 10 anos e foi lançada para os modelos do iPod shuffle, além de” capinhas” de couro e silicone para iPhone, pulseiras esportivas para Apple Watch, iPod nano, iPod Touch e outros. E, na primavera de 2017, a linha de produtos “iPhone 7 RED Special Edition” será adicionada.

Uma parte do valor de compra será doada para “O Fundo Global de Luta Contra AIDS, Tuberculose e Malária” e ajudará na criação de um mundo sem pacientes com AIDS. Até o momento atual, os modelos RED realizaram um total de doações de $130 milhões.

Informações dos Produtos

Apple 「iPhone 7 / iPhone 7 Plus」RED Special Edition

Data do início das reservas: 00h01 do dia 25 de Março de 2017 (sexta-feira), horário japonês

iPhone 7

iPhone 7 Plus

Telefone de Contato

Apple – TEL: 0120-993-993

Fonte: Fashion Press