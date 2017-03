Japão: saques nos ATM do Seven Eleven poderão ser feitos por smartphones

Na quinta-feira (23), a Seven Ginko realizou uma apresentação em Tóquio da ATM que permite depósitos e retiradas de dinheiro através de um smartphone. A partir do dia 27 deste mês, será possível retirar e depositar dinheiro nos ATM do Seven Ginko sem necessidade do cartão do banco em aproximadamente 23 mil lojas, incluindo os “combinis” Seven Eleven.

Durante a apresentação, os responsáveis mostraram uma retirada de dinheiro realizado no ATM com o aplicativo do Jibun Ginko (Banco próprio). Primeiramente, o usuário deve tirar uma foto do código QR que será mostrado na tela do ATM com o aplicativo do Jibun Ginko. Após isso, basta inserir o número exibido na tela do smartphone e o código do banco no ATM e o dinheiro poderá ser retirado. O tempo necessário para realizar esse procedimento é de aproximadamente 40 segundos.

Os presidentes Kensuke Futagoishi e Akinori Tsuruga do Seven Ginko e Jibun Ginko, respectivamente, também compareceram na apresentação. “Desejo que seja possível realizar esse procedimento mesmo nas contas de outros bancos”, disse Futagoishi.

