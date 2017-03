Apple anuncia novo iPad de 9.7 polegadas

No dia 21 de março, horário local, a Apple americana anunciou o novo modelo “iPad” com display de Retina e 9.7 polegadas em sua loja online. Este é o modelo sucessor do “iPad Air 2” e as reservas começarão no dia 25 deste mês (sexta-feira).

Os preços serão de ¥37.800 para o 32GB e ¥48.800 para o 128GB do Wi-Fi Model, e ¥52.800 para o 32GB e ¥63.800 para o 128GB do Wi-Fi + Cellular Model. Ao total são 3 variações de cores: prata, dourada e “space grey”.

O tamanho é de 240 (altura) x 169.5 (largura) x 7.5 (profundidade) milímetros. O peso é de 469g para o Wi-Fi Model e 478g para o Wi-Fi + Cellular Model.

O processador e coprocessador são os modelos A9 e M9, que estão implementados nos “iPhone 6s/iPhone 6s Plus”. A bateria teve um ligeiro aumento de 27.3Wh (iPad Air 2) para 32.4Wh, chegando a durar 10 horas consecutivas. O restante das especificações são iguais ao iPad Air 2.

