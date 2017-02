O paraíso da inovação na Ásia é o Japão

O Japão é um líder evidente na Ásia quando se fala em organizações inovadoras, de acordo com um relatório da empresa de pesquisa Clarivate Analytics, divulgou o Nikkei.

A análise de 2016 teve foco nas organizações, como empresas, universidades e institutos governamentais que patentearam 100 ou mais novas invenções nos últimos 5 anos. Então, veio a lista de 100 empresas inovadoras em todo o globo, com base em fatores como o número de patentes, o índice de sucesso de registro de patente e influência em outras inovações.

O Japão teve 34 organizações nas 100 principais, incluindo empresas como a Toyota Motor, Panasonic e a Sony. O Japão ficou em segundo apenas atrás dos Estados Unidos (39). A Coreia do Sul ficou em 5º lugar na classificação dos países, com 3 empresas – a LG Electronics, a LSIS e s Samsung Electronics – na lista. Uma única organização taiwanesa, a Media Tak, foi classificada.

A China foi representada pela fabricante de smartphone Huawei. Nenhuma organização chinesa entrou na lista no ano passado.

“Somente dois países contaram por 73% da lista (o Japão e os Estados Unidos) tornando as duas nações os maiores centros de inovação do mundo”, salienta o relatório.

A França ficou em 3º lugar no ano de 2016 com 10 organizações na lista. A Alemanha, que é geralmente vista como uma força inovadora, ficou em 4º com somente 4 organizações.

Em termos de indústrias, organizações envolvidas em hardware e eletrônicos lideraram o pacote, com 29 na lista. Organizações manufatureiras e médicas totalizaram 15, enquanto as automotivas e aquelas envolvidas em produtos químicos e cosméticos, cada uma foi representada por 9.

As 100 organizações na lista geraram $4 trilhões em lucros combinados em 2015, com apoio de uma grande despesa em pesquisa e desenvolvimento, que totalizou $227 bilhões.

Fonte e imagem: Nikkei