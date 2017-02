Jovens nas redes sociais no Japão: veja o que eles mais curtem

O Media Innovation Lab da Dentsu, na segunda-feira (13), anunciou os resultados da pesquisa “Análise de Comunicação Visual dos Jovens através das redes sociais”.

Desde 2015, a Dentsu continua realizando pesquisas com a comunicação utilizada em aplicativos de vídeos e imagens de jovens com smartphones como tema.

Segunda a pesquisa, os usuários de smartphones da geração dos vídeos tem a tendência de “utilizar bastante o Snapchat e o Instagram e compartilham facilmente vídeos curtos e vídeos que somem depois de um certo período de tempo”, “publicar fotos alegres ou em festas após melhorar as fotos em aplicativos como Snow” e “gostar de transmissões ao vivo nas redes sociais e outros métodos de transmissão de dados que se concentram no ‘agora'”.

Por dia, os usuários apertam o botão de “Like” ou parecidos 9.3 vezes no Facebook e 10.3 vezes no Instagram. Os jovens tendem a pesquisar informações de celebridades e pessoas famosas e keywords com temas “visuais” pelas redes sociais, mais do que pela Internet e, 3 em cada 4 jovens responderam que compraram ou adquiriram algo devido à fotos e vídeos de outros usuários das redes sociais.

A principal motivação de transmitir pelas redes sociais é, em primeiro lugar, “guardar experiências próprias” e, em seguida, “comunicação e laços com as pessoas” e “apelo do cotidiano/performances”. Ou seja, os jovens, em vez de se comunicar ou esbanjar nas redes sociais, preferem utilizá-las como álbuns e diários abertos para os amigos e outros.

Fonte: Techcrunch