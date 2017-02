Sistema detecta microrachaduras na tela do iPhone

A Apple pediu ao Escritório de Patentes dos Estados Unidos a patente de um sistema que detecta rachaduras no iPhone e avisa o usuário quando a tela de vidro do iPhone é danificada. Aparentemente, o sistema integra softwares e sensores dentro do aparelho, além de conseguir detectar rachaduras tão pequenas quanto fios de cabelo e a profundidade, comprimento e largura da rachadura.

A queda e impactos nos smartphones não são apenas problemas para os usuários de iPhone. Por mais que o desenvolvimento de pesquisas de materiais de tela esteja em um patamar avançado, os fabricantes não conseguem reconhecer totalmente os problemas e a quantidade de usuários com smartphones com telas rachadas.

Segundo os documentos publicados do “Coverglass Fracture Detection (Detector de Fraturas da Cobertura de Vidro)”, o sistema utilizará de sensores de toque embutidos na tela e atuadores de vibração (vibradores) e, a partir da reação de volta, detectará as rachaduras e falta de vidro.

Além disso, o sistema conseguirá interpretar a inclinação da luz com sensores implantados nas duas extremidades da tela, e será possível detectar a profundidade das fraturas.

Este sistema de detecção será iniciado automaticamente quando detectar quedas com o sensor de aceleração. Caso fraturas sejam detectadas, o sistema irá determinar o local da rachadura e exibirá uma mensagem separada por funções e falha nos sensores.

Não se sabe se a Apple implementará este sistema em seus aparelhos, porém ela coloca muita importância no Apple Care, o seguro dos iPhone. Este sistema de detecção poderá beneficiar no desenvolvimento de telas mais fortes e informar à Apple quais são os maiores padrões de rachaduras.

Fonte: Engadget JP