Carros e ônibus que dirigem sozinhos vão operar em várias áreas no Japão

Até o ano de 2020, o Japão pretende aumentar veículos com direção autônoma ao promover programas de teste e atualizar leis de tráfego, buscando trazer a tecnologia para áreas com população reduzida.

Com início no ano fiscal de 2017, carros e ônibus que “dirigem sozinhos” começarão a operar em mais de 10 áreas no Japão para levar idosos e outros residentes a lojas e hospitais.

O encerramento das operações de transporte público em várias áreas com população reduzida, juntamente com a relutância de várias pessoas de idade em dirigir, deixou cerca de 7 milhões de residentes com limitado acesso aos transportes.

A partir do próximo ano fiscal, que tem início em abril, pelotões de caminhões com direção autônoma serão testados ao longo da Shin-Tomei, via expressa a meio caminho entre Tóquio e Nagoia (Aichi). Os comboios estão programados para percorrerem a via em grupos de 3 ou mais caminhões. Somente um caminhão líder terá um motorista enquanto o restante o seguirá através de sensores. Esta situação oferecerá alívio para as empresas do setor que estão encontrando dificuldades para encontrar motoristas.

Regulamentos precisam ser elaborados em relação à designação de direção autônoma, padrões de segurança, responsabilidade em caso de acidentes, cobertura de seguro e outras áreas. O governo vai esclarecer no próximo ano fiscal quais medidas legais são necessárias, principalmente através de sedes estratégicas de informações tecnológicas do governo.

A colaboração com fabricantes de veículos e outras organizações privadas é crucial. Contudo, o custo-benefício determinará o quão longe poderemos ir”, disse um executivo de uma grande montadora.

Fonte e imagem: Nikkei