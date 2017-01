Veja as melhores invenções tecnológicas de 2016

Desde VR até o novo modelo do iPhone, drones, headphones sem fio. Quais são os melhores gadgets que têm a cara de 2016? Veja uma seleção dos 12 melhores dispositivos!

Sony PlayStation VR

Em 2016, após a venda do Oculus Rift e HTC Vive, a realidade virtual finalmente se tornou parte da mainstream.

Mesmo dentro delas, o PlayStation VR pode se considerado o primeiro a entrar concretamente no mercado de vendas. Comparado com seus concorrentes de alto custo, o PSVR possui um setup prático, um preço relativamente barato (¥44.980) e é compatível com o PlayStation 4, que está dentro da casa de 50 milhões de pessoas.

Provavelmente, mesmo após muitas horas de gameplay, o PSVR não causa nenhum tipo de dor de cabeça, porém os jogos e novos conteúdos estão sendo propagados pelo mercado, e o preço está longe de estar no alcance de nossas mãos. Entretanto, conseguir uma unidade é um desafio, já que as vendas estão concorridíssimas.

Anki Cozmo

Há muitos anos, os robôs de estimação surgiram no mercado, mas nenhum é tão bonito e barato como o Anki Cozmo ($180 – ¥21.000).

A fabricante de brinquedos Anki, com a ajuda de animadores da Pixar, criou um robô único com uma incrível personalidade com dois pisos elétricos e um grande olho brilhante. O Anki Cozmo reconhece faces e entende com quem ele está brincando. Ele possui funcionalidades para brincar com jogos simples como movimentar um bloco de plástico e, quando ele perde para alguém, ele joga esse bloco para o alto e fica bravo.

NES Classic Edition

Este é o modelo clássico do Mini Famicom, que está sendo vendido apenas no Japão. Possui 30 títulos clássicos do Famicom e é do tamanho da palma da mão. O preço é de ¥5.980, um baixo custo para todos usufruir da diversão do passado.

Este novo modelo possui uma saída HDMI para conectar na TV e USB para a energia, ou seja, um pouco do futuro no passado. O Famicom com alta funcionalidade consegue mostrar o mundo dos pixels nas televisões 4K.

DJI Mavic Pro

Comparado com os outros drones, o DJI Mavic Pro possui o melhor balanceamento de funções, tamanho e preço. Talvez uma modulo opcional do Phatom 4.

Com o corpo dobrável, a capacidade fenomenal permite carregá-los facilmente no bolso. Possui uma câmera 4K, sistema de prevenção de falhas, recurso de rastreamento visual de determinado objeto em movimento, e especificações semelhantes a do Phantom 4.

O preço é de $999 (¥120.000).

Roku Ultra

Considerado o mais completo set-top box, o ROKU Ultra possui todas as funções básicas de uma set-top box (como a Apple TV) e uma funcionalidade de definir campos personalizados nos programas de TV favoritos, além de suporte para vídeos 4K e conteúdo em HDR.

O preço é de $100 (¥12.000), mas não está a venda no Japão.

Google Home

Em oposição ao antecessor Amazon Echo, a Google anunciou em Outubro de 2016 o Google Home, um alto-falante com assistência de voz. A qualidade sonora é melhor do que o Amazon Echo, porém o fato de não poder executar comandos de voz enquanto estiver reproduzindo uma música no volume máximo é um pouco negativo.

No momento atual, o número de comandos é menor do que o Amazon Echo, mas com o lançamento do SDK do Google Home, outras empresas poderão desenvolver novas funcionalidades.

O preço é de $130 (¥15.000), mas ainda não se sabe quando irão começar as vendas no Japão.

GoPro Hero5

Você pode afirmar que a GoPro é a melhor câmera de ação no mercado atualmente. Simples e dinâmica, qualquer pessoa pode utilizá-la em qualquer lugar. Este ano, a GoPro finalmente lançou o modelo á prova d’água que não necessita de uma capinha de plástico. Além disso, novas funcionalidades como controle de voz foram implementadas.

O modelo HERO5 Black custa ¥47.000; e o HERO 5 Session, ¥36.000.

iPhone 7/7 Plus

O headphone jack sumiu, mas o iPhone continua como o melhor smartphone no mercado. O mais recente modelo iPhone 7 / 7Plus possui câmera dupla (7 Plus) e um sensor touch no botão Home. Finalmente ele se tornou resistente à água e, felizmente para os usuários no Japão, o Apple Pay se tornou disponível.

O preço do iPhone 7 e iPhone 7 Plus é de ¥72.800 e ¥85.800, respectivamente.

Bowers & Wilkins’ P7 Wireless

Este fone de ouvido Bluetooth possui uma ótima qualidade, além de uma incrível bateria.

O B&W P7 possui uma bateria que dura por 17 horas, ou seja, quase um dia inteiro, fora o belo design e aparência do aparelho. O preço é de $400 (mais de ¥40.000).

Amazon Echo Dot

O Amazon Echo Dot possui suporte para a assistente de voz Alexa, reproduz músicas a partir de um comando de voz e faz compras na Amazon. O aparelho conecta-se com um auto-falante externo por Bluetooth.

Semelhante ao Amazon Echo, o Echo Dot possui sete microfones, e conecta-se com algum auto-falante por inteligência artificial, ou seja, um home theater pode fazer parte da assistência pessoal de sua própria casa. E também há um aplicativo de casa inteligente para o Amazon Alexa.

O custo é de $40 (cerca de ¥4.700), mas não está a vendas no Japão.

Bose QuietComfort 35 Bluetooth Headphone

O Bose QuietComfort 35, que combina o cancelamento de ruídos e tecnologia wireless com um som surpreendente, chegou no mercado em 2016. O headphone cancela praticamente todo o ruído e a bateria de 20 horas está no maior patamar atualmente, e o design com tom escuro e pouca iluminação é amado por muitos. O headphone custa ¥37.000.

Asus Zenbook

A Asus, este ano, evoluiu o Zenbook como concorrente do MacBook. O preço varia de acordo com o processador, mas o modelo com Intel i5 mais barato é, tecnicamente, mais poderoso que o MacBook. O preço do mais barato é de $1.000 (aproximadamente ¥120.000).

Fonte: Gizmodo JP