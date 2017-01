Transmissão de vídeo ao vivo no Instagram chega ao Japão! Saiba como fazer!

Segundo o próprio app, Instagram Stories é uma forma de compartilhar o seu momento em vídeo ao vivo com os amigos da rede social. Porém, a transmissão não fica online ou disponível como no Facebook. A live desaparece assim que for encerrada.

Mesmo assim, o novo feature é muito interessante. O mais bacana é que durante a transmissão, os amigos e seguidores podem interagir enviando corações e fazendo comentários.

Como fazer uma transmissão ao vivo no Instagram

Toque no ícone de câmera na parte superior esquerda da tela Toque em Live na parte inferior da tela e depois toque em Iniciar vídeo ao vivo . Assim, seus seguidores são notificados quando você inicia um vídeo ao vivo Você pode visualizar o número de pessoas assistindo sua transmissão na parte superior direita da tela Os comentários ficarão na parte inferior da tela Se quiser comentar, toque em Comentar para digitar Se preferir desativar os comentários toque em … e selecione Desativar comentários Para encerrar sua transmissão toque em Encerrar no canto superior direito e depois toque em Confirmar

Para fazer uma boa transmissão é preciso ter um bom ambiente Wi-Fi ou 4G.

Fonte e imagens: Instagram