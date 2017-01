Toyota apresenta carro que entende as emoções humanas

O “TOYOTA Concept – 愛i” é um automóvel de passageiros de quatro assentos que apresenta uma fonte de energia que não expele gás carbônico durante a condução. Porém, o mais impressionante é que este carro possui instalado uma inteligência artificial que consegue reconhecer as emoções das pessoas e armazenar seus gostos, além de possuir instalado alguns recursos interativos.

O automóvel dirige de acordo com as emoções e humor dos usuários e, caso o motorista estiver muito cansado, ele sugere a direção autônoma. A empresa pretende construir um automóvel com algumas funcionalidades deste carro conceito e testá-lo nas vias públicas do Japão em alguns anos.

Um carro conceito é um veículo experimental construído com novas tecnologias. Técnicos e designers da Toyota preparam a exibição ao público e análise de especialistas. Este veículo será exposto na CES, maior feira de eletrônicos do mundo, em Las Vegas (EUA).

Gill Pratt, CEO do Instituto de Pesquisas da Toyota, disse que o maior desafio é desenvolver uma direção autônoma completamente capaz de dirigir em qualquer situação para prevenir acidentes.

