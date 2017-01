“Robô da hospitalidade” serve bebidas a hóspedes em hotel no Japão

O robô de ambientes interiores da Panasonic, o HOSPI, dará início a mais um trabalho ajudando hóspedes em um hotel no Japão, onde ele irá servir água engarrafada e anunciar o horário do ônibus no lobby.

No período de 14 a 18 de janeiro o robô vai trabalhar no Crown Plaza Narita Hotel e, após isso, o HOSPI, seguirá para o Aeroporto Internacional de Narita onde executará serviços por 5 dias no final deste mês, entre 23 e 27 de janeiro, recolhendo louças usadas no saguão do aeroporto e levando-as ao local designado.

Enquanto essas sejam apenas demonstrações de como o HOSPI é capaz de servir os clientes, na verdade, o robô já está sendo usado em hospitais no Japão, onde ele entrega remédios aos pacientes e materiais aos funcionários do local.

O HOSPI opera de forma autônoma e usa uma tecnologia desenvolvida para prevenir a colisão contra paredes e pessoas ou ficar preso nos cantos.

O robô com formato de caixa tem menos de 1,5m de altura e sua cabeça giratória tem uma tela para a face, onde ele exibe tanto um simples sorriso ou texto, dependendo da tarefa em questão.

O HOSPI é acentuadamente diferente de outros robôs de hospitalidade, como o Pepper da SoftBank, que não é capaz de carregar coisas. Ao invés disso, o Pepper tem uma abordagem de conversação, respondendo às perguntas dos clientes e gesticulando com seus braços.

O robô da Panasonic, por outro lado, só se comunica através de seu sistema de auto-falantes e em sua face de tela. Mesmo assim, ele pode trazer coisas para as pessoas e levar a louça suja, o que é muito útil. O HOSPI é mais similar ao robô Relay da Savioke, que foi desenvolvido para entregar itens a quartos de hotel e já é usado em dezenas de estabelecimentos relacionados nos Estados Unidos.

