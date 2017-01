Mazda: veículo que para automaticamente no caso de doença súbita do motorista

De acordo com o jornal Sankei Biz, a montadora japonesa Mazda, anunciou que está desenvolvendo tecnologias para serem implementadas em breve, no caso da ocorrência de doença súbita. Com essas tecnologias, a montadora oferecerá veículos automatizados para que o motorista tenha a função acionada no caso de ter uma crise de epilepsia, doença cardíaca ou cerebrovascular, por exemplo. Nesse caso, o veículo terá como procurar um acostamento ou estrada lateral para parar automaticamente e com segurança.

A tecnologia permitirá que o veículo capte as informações do motorista através de suas atitudes e campo de visão, além da frequência cardíaca ao volante, por exemplo. Se o sistema detectar que o motorista está com dificuldades de continuar dirigindo, automaticamente promoverá a desaceleração e depois fará o veículo parar, a fim de prevenir a ocorrência de acidentes ou, pelo menos, minimizar os danos.

A montadora já entregou ao Ministério da Terra, Infraestrutura e Transportes do Japão as diretrizes desse tipo de veículo automatizado, em março do ano passado.

Direção automática nas demais montadoras

A Nissan já entrega o veículo Serena, automatizado para as vias expressas, desde agosto do ano passado. Agora essa montadora vislumbra entregar veículos automatizados apropriados também para as rodovias e cruzamentos urbanos, até 2020.

Igualmente, as demais montadoras como Toyota, Honda e Fuji Heavy Industries pretendem fazer com que seus veículos automatizados cheguem aos seus clientes até 2020, para que possam correr nas vias expressas e mudar de faixa, se for o caso.

No exterior, as montadoras como BMW e Ford pretendem lançar modelos totalmente automatizados, sem a necessidade de motorista, até 2021. Assim, a competitividade entre as montadoras está acirrada.

Fonte: Sankei Biz Imagem: HP/Mazda