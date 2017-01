Japão planeja instalar 30.000 novos pontos de acesso Wi-Fi gratuito em espaços públicos

O Ministério de Assuntos Internos e Comunicações planeja instalar novos pontos de acesso Wi-Fi gratuito em cerca de 30.000 localizações em todo o país até o ano de 2020, incluindo escolas públicas e parques administrados pelo governo além de museus.

De acordo com fontes informadas, o ministério visa usar o acesso gratuito à Internet para turismo e atividades educacionais na vida diária, além de fornecer informações relacionadas a processos de evacuação e confirmar a segurança da população no caso de um desastre.

Durante 3 anos a partir do ano fiscal de 2017, o ministério planeja gastar cerca de ¥10 bilhões em um intensivo investimento no projeto, segundo fontes.

Os pontos de acesso Wi-Fi estarão disponíveis em instalações designadas como áreas de evacuação no caso de um desastre, como escolas, prédios de governos municipais e parques. O serviço também estará disponível ao público em museus e patrimônios culturais como ruínas históricas.

Como uma medida para lidar com desastres e o aumento no número de turistas estrangeiros com a proximidade das Olimpíadas de Tóquio em 2020, o ministério vai compilar um plano de instalação de pontos de acesso Wi-Fi e anunciá-lo brevemente, segundo fontes.

Até agora o ministério promoveu a instalação de serviços Wi-Fi ao fornecer subsídios aos municípios, mediante pedido. Desde outubro, havia cerca de 14.000 pontos de acesso Wi-Fi no país, incluindo aqueles instalados pelos municípios e pelas companhias por conta própria.

Sob o serviço Wi-Fi que o ministério planeja introduzir, os usuários terão que registrar um e-mail e outras informações para ter acesso à Internet.

Fonte: Yomiuri Imagem: Bank Image