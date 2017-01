Inteligência artificial programa inteligências artificiais

Em breve, em vez de humanos, as próprias inteligências artificiais (IA) conseguirão escrever programas complexos de outras inteligências. Segundo o relatório da MIT, foi confirmado que o Google Brain está construindo softwares de aprendizado de máquina em várias organizações. A qualidade das IA construídas pelo software da Google são equivalentes ou superiores a das construídas por humanos.

Então quer dizer que até os desenvolvedores que escrevem programas de IA terão seus empregos ameaçados? A resposta é: Não (e não devemos nos preocupar assim)! Primeiramente, para construir e manter um software capaz de escrever programas de aprendizado de máquina úteis para humanos, é necessário um computador com uma capacidade de processamento absurda.

Os desenvolvedores do Google Brain, para fazer a IA escrever um programa de reconhecimento de imagens “melhor do que um humano”, eles tiveram que utilizar 800 processadores com capacidade de processamento de imagens. Isto não é um assunto barato.

Contudo, uma vantagem deste método é clara. O desenvolvimento para a diminuição de recursos de computador necessários também está avançando. Caso se consiga deixar as máquinas desenvolverem aprendizado de máquinas, o grande problema de mão de obra desse campo será resolvido.

Recentemente, as startups e universidades estão disputando por pessoas com conhecimento na área de aprendizado de máquina. E, se conseguirmos dar o serviço cansativo de ler a quantidade enorme de dados, definir os parâmetros e testar os sistemas de aprendizado de máquina para os computadores, os pesquisadores conseguirão ajudar as pessoas em outras áreas até mais importantes.

Se o aprimoramento do aprendizado de máquina por outra inteligência artificial se tornar realidade, a princípio, a quantidade de dados necessários poderá diminuir drasticamente.

No laboratório de mídia da MIT, estão publicados algumas open sources de programas de desenvolvimento para programas de inteligências artificiais. Provavelmente no futuro, no setor industrial, computadores programarem inteligências artificiais será a main stream dos negócios.

Na construção de IA, é necessária muita mão de obra humana para desenvolver sistemas de aprendizado de máquina. Mas deixar para as máquinas realizar parte do trabalho pode trazer uma enorme mudança na produtividade.

E, além disso, acreditar que as inteligências artificiais tirarão empregos das pessoas ou diminuirão o esforço dos programadores é uma afirmação sem base nenhuma, já que este setor enfrenta falta de mão de obra há muito tempo.

Fonte: Techcrunch