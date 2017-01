Google cria programa de pinturas 3D em realidade virtual para artistas

Em Abril de 2016, o aplicativo “Tilt Brush” foi lançado exclusivamente na HTC Vive. O Tilt Brush é a personificação do sonho que todos já tivemos: desenhar livremente no ar.

Este aplicativo permite o usuário, literalmente, mergulhar no mundo de pintura leve das fotos, escolher o tipo de pincel com o controlador e desenhar livremente no mundo 3D.

Há vários tipos de pinceis e, além do efeito de trajetória da luz, existem efeitos coloridos de tinta, fumaça, fogo, estrelas e outros. Todas as ferramentas existem na paleta de cores do controlador, permitindo acesso a uma interface intuitiva e futurística.

A Google deseja impulsionar as pinturas feitas com o Tilt Brush. Com o programa “Artist-in-residence”, a empresa pediu para mais 60 artistas fazerem pinturas com o Tilt Brush. Geralmente, esses tipos de programa colocam os participantes a conviverem juntos pelo período de tempo determinado, mas 60 pessoas é um número muito alto.

Para entender melhor, assista o vídeo explicativo produzido pela Road to VR sobre o Google VR.

Foram reunidos pessoas de diversos campos da arte, como artistas contemporâneos, ilustradores de revistas e cartunistas. O vídeo mostra a maioria dos artistas tendo sua primeira interação com o Tilt Brush.

No site oficial do programa, é possível visualizar explicações sobre os artistas e checar suas pinturas VR (realidade virtual).

Há muita expectativa em relação ao Tilt Brush como uma ferramenta contemporânea revolucionária que pode aplicar mais movimento na arte.

Fonte: Gizmodo JP