Nintendo: novo console portátil poderá salvar a empresa

Na segunda-feira (13), a Nintendo anunciou as vendas do Nintendo Switch para o dia 3 de março. O novo console não possui desempenho que consigam competir no mesmo patamar de seus concorrentes, mas sua proposta de oferecer uma nova forma de jogabilidade chamou a atenção de muitas pessoas.

Quatro anos após o lançamento do Wii U e sua proposta de ser um portátil e um console fixo ao mesmo tempo, a Nintendo decidiu lançar outro console com o mesmo conceito. A sua fase “portátil” é feita por um tablet.

Os dois controles removíveis possuem câmeras de leitura de movimentos. Simples vibrações já tornam a jogabilidade mais interativa.

A sua forte concorrente Sony, no ano passado, lançou o PS4 Pro, que tem resolução equivalente a 4K. A Microsoft americana também está desenvolvendo um console com resolução 4K. Por outro lado, o Switch foi feito para qualquer um poder carregá-lo nas ruas.

O preço do console é equivalente ao PS4: ¥29.980. “O preço esperado. Como não foi mais caro que o PS4, conseguiu manter sua competitividade,” disse Yasuda Hideki da Ace Securities.

Porém, seus rivais estão num patamar maior. O PS4, líder na quantidade de jogos, ultrapassou 50 milhões de unidades em vendas acumuladas e, desde seu lançamento, está em uma ótima fase. Por outro lado, o atual Wii U da Nintendo parou na casa das 13 milhões de unidades vendidas, cerca de ⅛ das vendas do Wii.

A má fase da Nintendo também influenciou no mercado de consoles para uso doméstico da empresa. A revista de jogos Famitsu divulgou que desde a marca de ¥299.4 bilhões do mercado de jogos em 1996, em 2016, foi a primeira vez que esse número ficou muito abaixo dos ¥300 bilhões.

Entretanto, o Nintendo Switch, ao mesmo tempo que tem uma chance de não impactar muito, pode trazer a diversidade que a Nintendo precisava.

