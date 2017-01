Companheira holográfica começará a ser vendida no Japão

O produto é o GateBox, em que a personagem Hikari Azuma em forma de holograma poderá se comunicar com o usuário através de comandos de voz ou gestos, e agindo também como um controle remoto universal.

A assistente será o sonho principalmente de fãs de animes e mangás, que poderão viver com seus personagens favoritos, de acordo com a empresa desenvolvedora da companheira em miniatura que combina inteligência artificial com tecnologia holográfica.

Os fãs de anime a mangá terão que pagar um preço aproximado de ¥ 298.000 ($2.500) para viver com Hikari Azuma, uma garota de cabelos azuis que será capaz de reconhecer diferentes padrões na vida das pessoas e responder a eles, como quando você acordar pela manhã ou quando voltar para casa à noite.

Os pré-pedidos podem ser feitos através do site, veja aqui.

Ela vai até enviar mensagens de texto aos seus companheiros durante o dia, como “Sinto sua falta” ou “Te vejo logo!”

As capacidades tecnológicas de Hikaru ainda não estão claras exatamente, mas o vídeo promocional indica que ela será capaz de se conectar à infraestrutura de uma casa inteligente e fazer coisas como acender az luzes antes de você chegar em casa.

Fonte: Japan Art Design and Culture Vídeo e imagem: YouTube (info vinclu)