Apple teve seu melhor resultado em vendas, mas não foi com iPhone

No dia 05 de Janeiro (horário americano, a Apple relatou a forte atuação da App Store e anunciou os números mais recentes em relação à loja da maçã. Segundo o relatório, a empresa arrecadou $240 milhões (aproximadamente ¥28.08 bilhões) no dia de Ano Novo de 2017.

Em 2008, a App Store foi aberta junto às vendas do iPhone 3G. Atualmente, 2.2 milhões de aplicativos estão registrados e, somente em 2016, os desenvolvedores obtiveram o lucro líquido de $20 bilhões (cerca de ¥2.34 trilhões).

Super Mario Run é o destaque deste inverno

O destaque deste inverno é definitivamente o “Super Mario Run”.

O aplicativo do encanador mais famoso do mundo foi anunciado no evento de apresentação do iPhone 7 em Setembro de 2016 e distribuído previamente na App Store no dia 15 de Dezembro e, em apenas 4 dias, foram 40 milhões de downloads do app, que registrou um novo recorde. No Natal e no dia de Ano Novo, o Super Mario Run foi o aplicativo com mais downloads e, em apenas meio mês desde seu lançamento, o app conseguiu entrar no Top 10 de Downloads de 2016.

A Apple não mencionou sobre as vendas individuais dos aplicativos, mas as vendas na App Store em dezembro de 2016 foram de $3 bilhões (aproximadamente ¥315 bilhões), atingindo um novo recorde.

Agora, os aplicativos que mais arrecadaram dinheiro com vendas internas em 2016 foram: Monster Strike, Fantasy Westward, Clash Royale e Pokémon GO. O motivo do Super Mario Run não ter entrada nesta lista é seu “preço”.

Embora o jogo seja de graça, para desbloqueá-lo completamente, é necessário desembolsar um valor de ¥1.200. Este é um valor que, mesmo dentro do mundo dos jogos mobile e da Apple, é relativamente alto. É muito difícil fazer um usuário pagar ¥1.200 facilmente.

A Apple também mencionou sobre os aplicativos com assinaturas, como Netflix e LINE. A venda sobre esses tipos de aplicativo foi de $27 bilhões (aproximadamente ¥3.159 trilhões), um aumento de 74% comparado com 2015.

Os aplicativos com assinaturas mais famosos de 2016 foram os apps de streaming de vídeos Netflix, HBO Now e MBL.com At Bat, e os apps de comunicação Tinder e LINE.

Nos negócios de aplicativos de 2017, especula-se que os aplicativos com assinaturas cresçam ainda mais.

Fonte: Toyokeizai