Entre em forma sem sair de casa – apps e canais do Youtube

Por Alexia Nagata

Depois da ceia de natal sempre bate aquele peso na consciência por ter comido tanto, e com a chegada de um ano novo e o pensamento de ”ano novo, vida nova”, muita gente sente a necessidade de praticar exercícios, levar uma vida mais saudável e emagrecer.

Nesse post vou mostrar apps e canais do Youtube que vão dar uma bela ajuda para quem quer começar a praticar exercícios, e o melhor de tudo: sem gastar nada! Então, sem desculpas para entrar em forma.

PumpUp

Esse app é bem famoso, ele é uma rede social onde os usuários podem postar seu progresso, o que comem, etc. Com isso, os usuários ficam todos motivados, podem seguir uns aos outros, mandar mensagens, etc. É bem simples de usar o app.

Você pode escolher entre diversos tipos de treinos. É possível ver a duração, intensidade e nível e com isso, decidir o que mais te agradar. Ao selecionar um treino, é possível visualizar todos os exercícios a serem feitos e durante o treino todo é mostrado como deve ser feito o exercício e um timer. É bem simples mesmo, eu adorei esse app! Na parte de configurações é possível colocar filtros para o app buscar por treinos que te agradem. Por exemplo: se você tem apenas cinco minutos e quer treinar os braços ,é só colocar nas configurações filtros até encontrar o treino ideal para você.

IOS link: https://itunes.apple.com/ca/app/pumpup-health-fitness-community/id573070442?mt=8

android link :https://play.google.com/store/apps/details?id=co.pumpup.app&hl=en

Runkeeper

Se você gosta de correr, vai gostar desse app! O runkeeper monitora a sua corrida, marca o tempo, as calorias perdidas, seu ritmo, etc. O legal desse app é que ele mantém registrado as suas corridas e as compara, assim é possível acompanhar o seu progresso, isso é legal porque dá para ver melhor o seu desempenho após algum tempo praticando a corrida.

Link IOS: https://itunes.apple.com/us/app/id300235330?mt=8

Link android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fitnesskeeper.runkeeper.pro

Sworkit

O sworkit não é muito diferente do PumpUp, os dois são bem parecidos por permitirem que você escolha seu treino ,visualize os exercícios a serem feitos. A grande diferença é que o sworkit não funciona como uma rede social. Porém, isso não torna o app inferior! O sworkit é bem famoso e conta com muitos treinos. Eu gosto de usar os dois apps, assim tenho sempre diversas opções. É possível escolher planos de treinos personalizados que devem ser seguidos algumas vezes na semana, durante algumas semanas e no app é possível acompanhar de pertinho seu progresso, já que o app registra tudo! Muito bom né?!

Link IOS: https://itunes.apple.com/us/app/sworkit-daily-circuit-training/

Link android: https://play.google.com/store/apps/details?id=sworkitapp.sworkit.com

Esses são os três apps que eu indico,agora vamos aos canais do Youtube.

Pop sugar fitness

Esse canal é muito bom! Toda semana postam vídeo de um treino novo. São diversos vídeos de exercícios com duração de cinco a 45 minutos. Com treinos sempre diferenciados, tem diversas opções como boxe, HIIT, tabata, alongamento, treino das celebridades, etc. Vale a pena conferir.

Fitdance

Se você não gosta muito de praticar exercícios mas mesmo assim quer se exercitar, uma boa opção é a dança. O fitdance é um canal brasileiro de dança que está fazendo bastante sucesso. Sempre postam coreografia de músicas famosas e recentes! Tem para todos os gostos.

Blogilates

Já pensou em praticar pilates? Nesse canal é possível praticar pilates sem ter que frequentar uma academia. Cassie Ho, dona do canal, é instrutora de pilates e está fazendo muito sucesso com seu canal do youtube. O pilates modela o corpo e é uma atividade muito legal de se praticar, vale a pena uma olhadinha no canal!

Agora com tantas opções grátis e sem sair de casa, fica fácil entrar em forma!

Alexia Nagata é blogueira, e está sempre antenada nas novidades pelo mundo. Visite o blog e conheça mais seu trabalho!!

Se você tiver sugestões ou queira conversar, deixe sua mensagem nos comentários.