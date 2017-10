Yoro ganha importante via expressa

O trecho da via expressa Yoro IC a Yoro Junction já foi mostrado para a imprensa e será inaugurado oficialmente no domingo (22). É pequeno, de apenas 3,1Km, porém muito importante para o futuro próximo.

Yoro e anel viário Tokai

Ele fará parte do anel viário Tokai, cuja construção foi iniciada há 3 anos. Esse anel viário tem 160Km de extensão e liga as 3 províncias – Aichi, Gifu e Mie – sem a necessidade de passar por dentro da cidade de Nagoia.

Nas extremidades, ele liga as 3 províncias com as vias expressas importantes – Shin Meishin e Shin Tomei.

O lado leste do anel viário Tokai já está concluído. Ele tem conexões com outras 3 vias expressas: Chuo, Tokai Hokuriku e Shin Tomei.

O lado oeste ainda não está pronto. Assim que ficar pronto, servirá, não só para ligar às duas vias importantes, como também para rota de desvio em caso de desastre de larga escala ou congestionamentos.

Yoro: acesso facilitado

Yoro (Gifu) é um local onde tem um parque famoso, com o mesmo nome do distrito. Com essa abertura, o acesso torna-se mais fácil e rápido aos visitantes.

Além disso, há um planejamento para a construção de um grande shopping center próximo a Yoro IC. Dessa forma, a expectativa de atrair público para o distrito aumentou.

Fonte e fotos: CBC TV