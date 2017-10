Vulcão no sul do Japão continua em erupção

Um vulcão no sudoeste do Japão continua em erupção pelo segundo dia nesta quinta-feira (12), com a coluna de fumaça subindo a cerca de 2 mil metros da cratera, segundo uma agência governamental.

O Monte Shinmoe, Shinmoe-dake, que se estende pela fronteira entre as províncias de Kagoshima e Miyazaki, entrou em erupção pela primeira vez em 6 anos na manhã de ontem (11), levando a Agência Meteorológica do Japão (JMA) a aumentar se nível de alerta vulcânico.

Quedas de cinzas foram observadas em pelo menos três cidades e em uma vila em Miyazaki, enquanto cinzas também podem cair em partes das províncias vizinhas de Kumamoto e Kagoshima, segundo a JMA.

A última vez que o monte de 1.421m entrou em erupção foi em setembro de 2011.

Fonte: Mainichi Imagem: News 24