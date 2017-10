Vídeo mostra o efeito dos ventos de um tufão em uma roda-gigante no Japão

O tufão Lan, o 21º da temporada, avançou em terra ao sul de Tóquio na manhã de segunda-feira (23), trazendo com ele fortes ventos e chuva torrencial que prejudicaram o sistema de transporte do país.

Mesmo após o tufão ter passado, a forte ventania persistiu ao longo do dia, com pessoas compartilhando imagens e vídeos online dos pós-efeitos em suas regiões.

Um dos vídeos mais assustadores postados online foi o do usuário do Twitter @Ruru0912adjpp, que mora na província de Aichi. Filmado de uma janela no 2º andar de sua casa, o vídeo mostra as gôndolas de uma roda-gigante próxima girando violentamente no vento.

むちゃくちゃ回るやん pic.twitter.com/bpE9jv89Pc — shinji (@Ruru0912adjpp) 2017年10月23日

Essa é uma roda-gigante que você definitivamente não queria estar. As gôndolas pesadas são sopradas como se fossem objetos leves no vento, girando sem parar.

Outro usuário do Twitter filmou a mesma cena, dessa vez de um ângulo diferente.

南知多ビーチランド

新アトラクション pic.twitter.com/WI1ZrwIxSc — Kanta N. (@kanta_622) 2017年10月23日

A roda-gigante no vídeo é uma das atrações do Minami-Chita Beach Land, um parque de diversões que, felizmente, suspendeu todas as operações no dia por causa da forte ventania.

De acordo com reportagens da mídia, funcionários do parque afirmam que essa rotação da gôndola é, na verdade, devido a um elemento de design que ajuda a prevenir danos na alta estrutura em dias que ventam muito.

Felizmente, não houve relatos de feridos. As operações recomeçaram na terça-feira (24) após uma verificação completa ter sido realizada para garantir a segurança dos visitantes.

Fonte: Sora News Vídeos, imagens: Twitter