Tufão número 22 poderá cobrir o arquipélago no começo da semana

Há possibilidade do tufão de número 22, o Saola, se aproximar do arquipélago japonês, já no fim de semana. Assim anunciou nesta quinta-feira (26) a Agência de Meteorologia do Japão. Os primeiros lugares a sofrerem com a vinda dele são as ilhas da província de Okinawa, no sábado (28).

Depois, há possibilidade do Saola traçar um trajeto com destino ao arquipélago principal, atingindo Kyushu, Kansai e Tokai nos dias 29 e 30. Tóquio e as províncias mais ao norte poderão ficar sob tempestades de vento e chuva nos últimos dias deste mês.

Saola está com pressão central de 992 hPa, velocidade máxima do vento perto do centro é de 23 metros e a velocidade máxima instantânea do vento é de 35 m/s.

Saldo do tufão número 21

A grande preocupação do país fica nos locais já atingidos pelo tufão 21.

As fortes chuvas em vários lugares, de 21 a 23 deste mês, devido ao tufão 21, causaram 8 mortes e 209 pessoas ficaram feridas. Esse foi o saldo anunciado pela Agência de Gestão de Incêndios e Desastres do Ministério dos Assuntos Internos e das Comunicações. O anúncio foi feito às 16 h desta quinta-feira (26).

Os danos materiais causados ​​por onde o tufão 21 passou resultaram em 4 edificações completamente destruídas, além de deslizamentos, inundações e enchentes em vários pontos do país.

