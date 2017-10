Trump poderá se encontrar com o imperador Akihito em Tóquio

O presidente americano Donald Trump poderá se encontrar com o imperador Akihito quando ele visitar o Japão em novembro como parte de um tour na Ásia que também o levará para a China, Vietnã, Coreia do Sul e Filipinas.

Trump encontrará o imperador japonês no dia 6 de novembro após se reunir com o primeiro-ministro Shinzo Abe, de acordo com várias fontes, incluindo um oficial dos Estados Unidos e outra pessoa em Tóquio com conhecimento dos planos.

Na segunda-feira (16), a Casa Branca anunciou que Trump também iria se encontrar com tropas americanas, além das famílias de cidadãos japoneses que foram raptados pela Coreia do Norte, mas não revelou planos sobre visita ao Palácio Imperial.

O ministério japonês de Relações Exteriores disse que a agenda de Trump ainda estava sendo organizada.

Ao se encontrar com o imperador Akihito, de 83 anos, Trump seguirá os passos de Barack Obama, que se encontrou com o imperador duas vezes durante seus oito anos como presidente.

Encontros anteriores com líderes foram marcados por cenas desconfortáveis

Reuniões de Trump com dignitários estrangeiros se tornaram mais convencionais ao longo do tempo. Contudo, seus encontros anteriores foram marcados por cenas desconfortáveis que incluíram apertos de mão em demasia com Shinzo Abe e o presidente francês Emmanuel Macron e a falta de um com a chanceler alemã Angela Merkel no Salão Oval, mesmo após os fotógrafos terem pedido a eles que posassem para as câmeras.

A Casa Branca tornou o Japão o primeiro lugar de visita do tour de Trump pela Ásia em uma medida que parcialmente reflete o forte laço que o presidentes dos Estados Unidos criou com o primeiro-ministro japonês.

Akihito, o 125º imperador, indicou no ano passado seu desejo de abdicar ao trono do Crisântemo, uma medida sem precedentes no Japão moderno.

É quase certo que o encontro entre Trump e o imperador Akihito seja questionado por algum deslize de protocolo. Contudo, o foco da visita ao Japão será discussões com Abe sobre a crise nuclear norte-coreana.

Fonte: Financial Times Imagem: Wikimedia