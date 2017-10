Toyohashi terá Mega Don Quijote

A Don Quijote Holdings anunciou a inauguração de uma megaloja em Toyohashi (Aichi), com novidades.

Será uma das maiores da rede em termos de área e visa os preços mais baixos da região. Além disso, oferecerá 4 tipos de alimentos frescos – verduras e frutas, pescados, carnes e pratos prontos – ampliando o leque desse segmento.

Também venderá vestuário, bebidas, produtos de beleza e maquiagem, eletrodomésticos, brinquedos, tendências e variedades, como faz em outras lojas.

Tudo isso para atender os consumidores de ampla faixa etária, de crianças a idosos, da região.

A ampla loja oferecerá espaço para locomoção com carrinho de compras ou de bebê, área de lazer para as crianças e área de descanso. Diferente de outras lojas, disponibilizará um canto para experiências, com papelaria, brinquedos e eletrodomésticos.

A nova megaloja inaugura em 13 de outubro, no endereço Aichi-ken Toyohashi-shi Fujisawa-cho 141, em loja de 2 pisos, com área total de mais de 11 mil metros quadrados.

Tem estacionamento para 1.814 veículos e 379 bicicletas. Em Toyohashi, a loja funcionará das 9h às 2h da manhã seguinte.

Fonte: divulgação Fotos: divulgação e Toyo Keizai